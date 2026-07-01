В центре Нижнего Тагила изменили порядок движения на важном перекрестке

Движение на перекрестке стало более гибким Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Нижнем Тагиле не перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского изменили схему порядок движения транспорта, чтобы разгрузить этот участок в часы пик. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Дорожники убрали дорожные знаки «Направления движения по полосам», которые располагались перед перекрестком со стороны путепровода.

Теперь поворот налево на улицу Октябрьской революции нужно совершать с трамвайных путей попутного направления в момент, когда там отсутствуют трамваи. Движение прямо по Циолковского осуществляется с трех полос, которые распределялись до этого по направлениям.