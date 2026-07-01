Жителям Екатеринбурга не хватает спортивных площадок

В Екатеринбурге не хватает спортплощадок Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге не хватает площадок для занятия спортом. Такие данные приведены в проекте муниципальной программы развития данного направления в период с 2027 по 2032 годы, пишет ЕАН.

Сейчас в Екатеринбурге открыты больше 3100 спортивных площадок, в том числе 1750 - открытого типа, 441 спортзал, 70 бассейнов, пять стадионов, 15 крытых площадок с искусственным льдом, 7 манежей и 11 лыжных баз. При этом, уровень обеспеченности горожан площадками для занятий спортом - всего 51,2%.

К 2035 году количество площадок власти хотят увеличить - они будут открываться, прежде всего, в районе новостроек. На новые площадки потратят 25,6 миллиарда рублей.