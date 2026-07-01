В Нижнем Тагиле вынесли приговор организатору двух ОПГ и его сообщникам

Глава ОПГ получил 10 лет строгого режима, участники - от 7,5 до 9 лет. Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила

Ленинский суд Нижнего Тагила вынес приговор 26-летнему Газрату Ширинову, организовавшему две преступные группировки, и его сообщникам. Уголовное дело насчитывало более 50 томов, его рассматривали с декабря 2025 года.

Как установил суд, в ноябре 2022 года Ширинов создал первую ОПГ. Ее участники по указанию организатора выследили мужчину, избили и под угрозой расправы потребовали у его отца 200 тысяч рублей. Тот, опасаясь за жизнь сына, отдал 100 тысяч рублей.

Осенью 2023 года Ширинов в одиночку угрожая избиением целый месяц вымогал деньги у знакомого, и в итоге получил через подставных лиц 49 тысяч рублей. В ноябре 2023 года он напал на посетителя кафе, похитил у него травматический пистолет и сломал ему челюсть.

В январе 2024 года он создал вторую ОПГ. Его сообщники собирали компромат на местных жителей и использовали его для шантажа. Под угрозой расправы они вымогали крупные суммы денег.

– Деятельность возглавляемых Шириновым групп характеризовалась четкой иерархией, распределением ролей, конспирацией и использованием методов психологического и физического давления. Их действия представляли серьезную угрозу общественной безопасности в городе, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ширинова и участников ОПГ признали виновными в совершении преступлений по пункту «а» части 3 статьи 163, пункту «г» части 3 статьи 226, части 1 статьи 112 и части 1 статьи 163 УК РФ «Организация и участие в двух устойчивых преступных сообществах, специализировавшихся на вымогательствах с применением жестокого насилия, хищении оружия и умышленном причинении вреда здоровью».

Лидера ОПГ приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а остальным участникам в зависимости от степени участия в совершении преступлений назначили от 7 лет и 6 месяцев до 9 лет колонии строгого режима.