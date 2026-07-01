В Чкаловском районе Екатеринбурга обновляют детскую поликлинику

Учреждение оснастят современным оборудованием Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Чкаловском районе Екатеринбурге продолжается модернизация детской поликлиники №1 при детской городской клинической больнице №8. Учреждение обслуживает больше 20 тысяч пациентов. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

После ремонта в поликлинике будет восстановлена база реабилитации, в том числе, бассейн, который не работает более десяти лет из-за неисправности конструкций.

Капитальный ремонт здания 1984 года постройки начался в 2022 году, но из-за недобросовестных подрядчиков сроки его завершения несколько раз переносились - маленьких пациентов принимали в условиях частичного ремонта.

Ситуацию удалось изменить после вмешательства заместителя губернатора - министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. После этого здание полностью освободили для строительных работ, а медицинский персонал временно продолжил работу в стационаре на улице Военной.

Сейчас здание поликлиники отремонтировано на 55%, уже приобретено современное медицинское оборудование и мебель, после завершения ремонта будет установлена система навигации по единым стандартам.

Ремонт обойдется в 162,6 миллиона рублей, оснащение поликлиники - в почти 40 миллионов рублей.