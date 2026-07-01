Свердловскому госпиталю для ветеранов войн присвоили имя врача Семена Спектора

Госпиталь для ветеранов войн теперь носит имя легендарного врача Семена Спектора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн официально носит имя легендарного врача и бывшего главы учреждения Семена Исааковича Спектора. Такое решение принял глава региона Денис Паслер.

– Присвоение госпиталю имени Семёна Спектора приурочено к двум знаменательным датам: 85-летнему юбилею госпиталя, который будет отмечаться в октябре текущего года, и 90-летию со дня рождения самого Семёна Исааковича, которое легендарный врач встретит 25 июля, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Семен Спектор лично провел более 200 тысяч консультаций и тысячи сложнейших операций, в том числе удаление злокачественных опухолей головного и спинного мозга. Благодаря своему авторитету он на протяжении восьми лет занимал сразу два поста: начальник госпиталя и заместитель председателя правительства региона по соцполитике.