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НовостиОбщество1 июля 2026 6:29

Свердловскому госпиталю для ветеранов войн присвоили имя врача Семена Спектора

Свердловский госпиталь для ветеранов войн носит имя начальника учреждения Семена Спектора
Екатерина ГАПОН
Госпиталь для ветеранов войн теперь носит имя легендарного врача Семена Спектора

Госпиталь для ветеранов войн теперь носит имя легендарного врача Семена Спектора

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн официально носит имя легендарного врача и бывшего главы учреждения Семена Исааковича Спектора. Такое решение принял глава региона Денис Паслер.

– Присвоение госпиталю имени Семёна Спектора приурочено к двум знаменательным датам: 85-летнему юбилею госпиталя, который будет отмечаться в октябре текущего года, и 90-летию со дня рождения самого Семёна Исааковича, которое легендарный врач встретит 25 июля, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Семен Спектор лично провел более 200 тысяч консультаций и тысячи сложнейших операций, в том числе удаление злокачественных опухолей головного и спинного мозга. Благодаря своему авторитету он на протяжении восьми лет занимал сразу два поста: начальник госпиталя и заместитель председателя правительства региона по соцполитике.