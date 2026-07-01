В Нижнем Тагиле трамвай сбил женщину

Водитель трамвая не заметила женщину на путях и сбила ее. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижнем Тагиле трамвай сбил пешехода. Инцидент произошел вечером 30 июня на улице Менделеева.

По предварительным данным, водитель трамвая №15 «Новая Кушва – ГГМ» сбила женщину, пересекавшую трамвайные пути вне зоны пешеходного перехода.

– В результате дорожного происшествия 37-летняя женщина-пешеход с травмами госпитализирована в Центральную городскую больницу №4 для оказания медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В момент ДТП в вагоне трамвая находились три человека, никто из них не пострадал.

Автоинспекторы установили, что трамваем управляла 50-летняя женщина, ее стаж вождения составляет три года. Освидетельствование показало, что водитель трезва. Она пояснила, что не заметила пешехода при начале движения.

По факту ДТП проводится проверка.