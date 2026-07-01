В Екатеринбурге во время крестного хода ограничат движение самокатов

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В Екатеринбурге во время крестного хода, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля, запретят движение и парковку электросамокатов. На участке, ограниченном улицами Челюскинцев – Николая Никонова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Бориса Ельцина, ограничения продлятся с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля. А с 01:00 до 08:00 17 июля СИМ будут запрещены по маршруту крестного хода.
– С 22:00 15 июля до 06:00 17 июля будет запрещена стоянка транспорта на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского. С 06:00 16 июля до 06:00 17 июля будет прекращено движение транспорта по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Также 17 июля с 02:30 до 08:00 на время шествия закроют движение по ходу движения колонны. Дороги будут открывать по мере прохождения крестного хода.
Напомним, что XXIII Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. Маршрут крестного хода составит более 20 километров и займет около 5 часов. Паломников будут сопровождать сотрудники полиции и скорой помощи.