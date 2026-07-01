В Екатеринбурге во время крестного хода ограничат движение самокатов

СИМ запретят на всех улицах, по которым пройдет крестный ход Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге во время крестного хода, который пройдет в ночь с 16 на 17 июля, запретят движение и парковку электросамокатов. На участке, ограниченном улицами Челюскинцев – Николая Никонова – Карла Либкнехта – Малышева – 8 Марта – Бориса Ельцина, ограничения продлятся с 06:00 16 июля до 06:00 17 июля. А с 01:00 до 08:00 17 июля СИМ будут запрещены по маршруту крестного хода.

– С 22:00 15 июля до 06:00 17 июля будет запрещена стоянка транспорта на улице Царской, от Первомайской до Дзержинского. С 06:00 16 июля до 06:00 17 июля будет прекращено движение транспорта по улице Царской, от Первомайской до Дзержинского, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Также 17 июля с 02:30 до 08:00 на время шествия закроют движение по ходу движения колонны. Дороги будут открывать по мере прохождения крестного хода.

Список улиц, по которым пройдет крестный ход

Напомним, что XXIII Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. Маршрут крестного хода составит более 20 километров и займет около 5 часов. Паломников будут сопровождать сотрудники полиции и скорой помощи.