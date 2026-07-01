В Свердловской области 1 июля объявили режим атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили 1 июля в 10:02 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 1 июля в 10:02 объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

– Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, – отметил губернатор Свердловской области.

Напомним, что в целях обеспечения безопасности в регионе могут быть введены ограничения работы мобильного интернета.

Важно, ни в коем случае не поднимайте никакие обломки и не пытайтесь их перемещать. Кроме того, в Свердловской области по-прежнему действует запрет на фото и видео съемку беспилотников и работы систем ПВО.

Последний раз режим беспилотной опасности на территории региона вводили 20 июня.

1 июля в 15:15 режим атаки БПЛА был снят.