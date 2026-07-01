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НовостиОбщество1 июля 2026 4:38

Июнь в Екатеринбурге стал самым теплым за последние 105 лет

В Екатеринбурге побит очередной погодный рекорд
Екатерина ГАПОН
Впервые за последние 100 лет температура воздуха в июне не опустилась ниже +10 градусов

Впервые за последние 100 лет температура воздуха в июне не опустилась ниже +10 градусов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд – июнь 2026 года стал самым теплым за последние 105 лет. Об этом сообщает автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Он отметил, что всего второй раз в истории температура в июне не опустилась ниже +10 градусов.

– Впервые это было отмечено в 1921 году, тогда июньский минимум составил +10.4 градуса. В этом году минимальная температура июня зафиксирована на отметке +10.5 градусов, – сообщил Алексей Пулин.

Напомним, что в этом году июнь в Екатеринбурге стал самым дождливым за последние 40 лет. Всего за месяц в городе выпало 197 миллиметров осадков, а за 29 июня – 45 миллиметров осадков. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1986 году – тогда за июнь выпало 168 миллиметров дождей.