В Екатеринбурге на перекрестке столкнулись две легковушки, пострадали 5 человек

Hyundai выехал на красный и врезался в Haval, его отбросило на дорожный знак. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек. Авария произошла ночью 1 июля на перекрестке улиц Таватуйская – Маневровая.

По предварительным данным, 19-летний водитель Hyundai Solari поехал на красный сигнал светофора и врезался в Haval, за рулем которого была 44-летняя женщина. От столкновения последнюю отбросило на дорожный знак.

– В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя и три пассажира автомашины Hyundai Solari. С различными травмами всех доставили в больницу, где им оказана необходимая помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По факту аварии назначена проверка. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.