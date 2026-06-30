Юрист пожаловался в прокуратуру на разрушающийся в Харитоновском парке мост

Мостик — единственный проход к ротонде. Фото: Сергей Самков

В Харитоновском саду Екатеринбурга мостик, ведущий к ротонде, может в любой момент обвалиться. На это обратил внимание юрист Сергей Самков. В своем telegram-канале он рассказал, что в апреле 2026 года отправил заявление в прокуратуру Свердловской области, перечислив многочисленные нарушения в парке.

По словам юриста, ротонда требует срочного ремонта — штукатурка осыпается, местами видны кирпичи. Гранитный тротуар вокруг нее разрушен. Сам мостик был в аварийном состоянии: деревянный настил прогнил, появились сквозные дыры и неровные заплаты, а пруд в саду оказался грязным.

В прокуратуре ответили, что ситуация взята на контроль.

Неделю назад Сергей Самков обратил внимание, что на мостике треснула и упала в воду половина доски. Остальные из-за сильных дождей размокли и пришли в негодность, а соседние элементы шатаются.

- Мостик — единственный проход к ротонде. Здесь каждый день гуляет много гостей и жителей Екатеринбурга, в том числе мамы с колясками и пожилые люди. Если прямо сейчас не принять экстренные меры, неизбежны серьёзные травмы: переломы ног, падения в воду, - считает юрист.

В доказательство своих слов, он приложил фото и видео разрушающегося моста.