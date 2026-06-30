Прокуратура добилась сноса незаконных построек на озере Таватуй

Предприниматель арендовал землю у озера и незаконно построил летнюю террасу Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Генпрокуратура по УрФО совместно с прокуратурой Свердловской области добилась сноса незаконных построек на озере Таватуй. Проверку провели после обращений местных жителей о незаконном использовании земельных участков на берегу водоема.

Установлено, что индивидуальный предприниматель получил участок в аренду, и, в нарушение требований законодательства, построил на нем летнюю террасу.

– По иску прокурора незаконные сооружения демонтированы, кроме того, правонарушителем возмещен ущерб в размере 5,6 млн. рублей за незаконное снятие почвенного слоя, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также предпринимателя привлекли к административной ответственности за порчу земель, несоблюдение требований по охране водных ресурсов, воспрепятствование к свободному доступу к озеру и нарушение использования прибрежной полосы. Штрафы мужчина уже оплатил.

Теперь участок у озера является зоной общего пользования, и его содержание и благоустройство осуществляет орган местного самоуправления.