В Музейный комплекс в Верхней Пышме привезли истребитель 1950-х из Мексики

Планируется, что экспонаты будут выставлены на Открытой площадке Музейного комплекса Фото: Музейный комплекс в Верхней Пышме

Коллекция Музейного комплекса в Верхней Пышме пополнилась двумя новыми экспонатами. Сегодня, 30 июня, на его Открытую площадку были доставлены два самолета. Первый это лицензионная копия советского МиГ-15бис под названием Lim-2, которая была построена на польском заводе в 1955 году.

- Он служил в Польше, США, экспонировался в музее в Мексике, - сообщают в пресс-службе Музейного комплекса в Верхней Пышме.

Второй самолет – CAC Sabre Mk.32. Это австралийская версия американского истребителя North American F-86 Sabre. Он был выпущен в 1956 году.

- Служил в Королевских ВВС Австралии. В нем установлен двигатель Rolls-Royce Avon, - уточняют в Музейном комплексе.

В ближайшее время в Музейном комплексе начнется сборка обоих экспонатов.