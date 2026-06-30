В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса на 21 млн

На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд продолжает разбирательство по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов.

- На скамье подсудимых – Алена Бачинина Органами предварительного расследования она обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По версии следствия, с ноября 2023 года по май 2024 года руководительница организации незаконно переместила через таможенную границу ЕврАзЭС более 1,8 тысячи кубометров хвойной древесины. Стоимость лесоматериалов превысила 21,1 миллиона рублей.

Для прохождения таможни Бачинина, как полагает следствие, обеспечила подачу деклараций и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении и характеристиках леса.

На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля 2026 года.