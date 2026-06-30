На Урале детский сад не нашел тьютора для ребенка и был оштрафован

Детский сад оштрафовали после проверки прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Реже (Свердловская область) детский сад №26 был оштрафован за то, что не нашел куратора для своего воспитанника. Дошкольное заведение посещал ребенок, который имеет ограниченные возможности здоровья.

Согласно заключению экспертизы, он нуждался в особых условиях обучения, а именно в тьюторском сопровождении. Однако детский сад не нашел для него наставника. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- При наличии ставки тьютора в расписании дошкольного учреждения, фактически указанная должность является вакантной. Учреждением не были приняты действенные меры по привлечению специалиста, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

После проверки надзорного ведомства было заведено административное дело по второй части статьи 5.57 КоАП РФ (Нарушение права на образование). В итоге детский сад оштрафовали на 50 тысяч.