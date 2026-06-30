Ученые Урала получат квартиры в новостройке на Краснолесье

Ученые получают квартиры и возможность жить рядом с домом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Екатеринбурга и Свердловской области получат 26 квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье, где строится квартал «Балтийский».

Этот квартал возводят по инвестиционным соглашениям с УрО РАН, которое владеет земельным участком, где идет строительство. По документам, ученые получают 15% квартир в каждой новостройке. Всего застройщик передал ученым больше 750 квартир.

- Обеспечивая уральских учёных современным комфортным жильём, мы не только выполняем свои инвестиционные обязательства, но и вносим вклад в удержание талантов в Свердловской области, укрепление научной базы Урала, - рассказывает представитель «Атома» Дмитрий Фарафонов.

Отметим, что в Краснолесье расположены пять научных институтов. Этот район активно застраивается жильем, а ученые получают возможность жить вблизи с работой.