В Екатеринбурге открылась фотовыставка энергетиков «Надежные люди»

Уличная выставка доступна для посещения в любое время в Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина. Фото: Россети Урал»

Проект реализован в рамках федеральной акции Группы «Россети», приуроченной ко Дню компании. Выставка показывает повседневную, но в то же время самоотверженную и ответственную работу тех людей, кто дарит свет миллионам жителей нашей страны. Подобные экспозиции появились в 20 городах России. Здесь – фотографии электромонтеров, работающих на высоте и в сложных погодных условиях, диспетчеров, осуществляющих постоянный мониторинг работы энергообъектов, и ремонтных бригад, которые при любых обстоятельствах выполняют поставленные задачи.

На кадрах представлена работа специалистов из разных регионов нашей страны. Особое место в экспозиции занимают фотографии энергетиков Урала и Прикамья, которые обеспечивают стабильную работу электрических сетей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Некоторые из снимков уральских специалистов стали частью общероссийской экспозиции и представлены на площадках в крупнейших городах страны.

Фото: Россети Урал»

«Моя работа заключается в том, чтобы у людей дома всегда было светло и уютно. Неважно, какая на улице погода и время суток – мы выезжаем и делаем своё дело. Для меня это уже привычно, ничего сверхъестественного. Главное – чётко знать, понимать и выполнять свою работу, не терять концентрацию даже в сложных условиях. Это наше призвание», – отметил герой фотовыставки, электромонтер свердловского филиала «Россети Урал» Иван Обухов.

Возможно, среди героев выставки посетители узнают своих соседей, друзей или родных, чей труд остается незаметным, но таким важным для каждого из нас.