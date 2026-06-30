Мэром Новоуральска переизбрали Вячеслава Тюменцева

Вячеслав Тюменцев переизбран главой Новоуральска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новоуральске переизбрали главу города. Им стал действующий глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев. Решение приняли 30 июня на заседании думы Новоуральского городского округа. Как отметил председатель думы Михаил Денисов, согласно уставу городского округа, полномочия главы начинаются со дня его избрания.

– Среди особо важных направлений работы, в которые он вдохнул новую жизнь за эти пять лет, хочу отметить реновацию основных средств и укрепление материальной базы подведомственной городской администрации, пополнение бюджета, повышение качества планирования и увеличение заработной платы, – отметил Михаил Денисов.

На пост главы также претендовали Максим Леонов и Виктор Ковылин. Во время заседания все три кандидата, представленные конкурсной комиссией, представили свои программы. Однако дума все же утвердила Вячеслава Тюменцева, избранного главой Новоуральска в 2021 году.