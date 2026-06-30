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НовостиОбщество30 июня 2026 16:00

За год число медработников в уральских больницах выросло на 2 тысячи человек

Больше полусотни молодых специалистов пополнили кадровый ресурс больниц Урала
Лев ИСТОМИН
В свердловских больницах выросло количество медиков

В свердловских больницах выросло количество медиков

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2025 году на 2 тысячи человек увеличилось количество врачей и среднего медицинского персонала. Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на данные Департамента информационной политики региона.

Роста показателя удалось добиться за счет взаимодействию учреждений здравоохранения со Свердловским областным медицинским колледжем и медицинским колледжем Уральского государственного института путей сообщения.

В 2025 году регион включился в федеральную программу «Медицинские кадры», по которой медицинскому учреждению компенсируют затраты за зарплату медикам, если в течение год количество специалистов превысило показатель на начало года.

Таким образом, по итогам прошлого года количество врачей в больницах выросло на 9%, а среднего медицинского персонала - на 3%.