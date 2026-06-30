В свердловских больницах число медиков выросло на 2 тысячи

За 2025 год в Свердловской области число медиков увеличилось в 55 больницах региона Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области выросло число медицинских работников. По итогам 2025 года количество врачей и медперсонала выросло почти на 2 тысячи, кадры пополнили 55 больниц региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как рассказал губернатор региона Денис Паслер, в прошлом году область стала участником федпрограммы «Медицинские кадры». Ее задача – софинансировать расходы на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

– Медучреждению компенсируются затраты на заработную плату, если в течение года количество сотрудников превысило показатели начала того же года. По итогам 2025 года в регионе выросло количество врачей на 9%, среднего медперсонала – на 3%, – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Эта программа позволила свердловским медучреждениям в 2025 году привлечь из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования дополнительно 250 миллионов рублей. «Освободившиеся» деньги больница может направить на любые цели, кроме капремонта и покупки дорогого оборудования, пояснил директор ТФОМС Валерий Шелякин.