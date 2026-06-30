В Сухом Логу будут судить мужчину, который метал ножи в своего пасынка

Отчим решил наказать пасынка и, заставив встать его на колени у стены, начал метать в него нож Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу перед судом предстанет мужчина, который метал в своего пасынка ножи. По версии следствия, все происходило в период с 28 по 31 марта в их квартире. Мужчина, будучи пьяным, решил наказать 12-летнего мальчика по малозначительному поводу. Заставив встать его на колени у стены, он начал метать в него нож.

– В результате обвиняемый нанес ребенку не менее одного удара ножом в область живота. Мальчик был госпитализирован в больницу, где у него диагностированы травмы, расцененные экспертом как повлекшие тяжкий вред здоровью, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также установлено, что отчим избивал ребенка.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия» и по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Уголовное дело направлено в Сухоложский городской суд.