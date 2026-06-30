ВИЗ-Сталь поддерживает летний детский отдых

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Более 120 детей сотрудников ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) смогут отдохнуть и укрепить здоровье летом при поддержке предприятий. В рамках программы компенсации детского отдыха в региональных оздоровительных лагерях компании возьмут на себя основную часть расходов. Для многодетных семей, единственных родителей, а также родителей детей с инвалидностью стоимость путёвки будет компенсирована полностью.

Отдельное направление — санаторно-курортное лечение в уральских здравницах по семейной программе «Мать и дитя». В 2026 году участие в ней смогут принять более 30 визовских семей.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Сталь»

Поддержка работников с детьми — важная часть социальной программы предприятий, направленной на укрепление семей и поддержку материнства и детства. Помимо летнего отдыха и оздоровления детей, сотрудникам доступна частичная компенсация оплаты детских садов, дополнительный день отпуска родителям первоклассников, а также адресная помощь льготным категориям родителей ко Дню металлурга и к 1 сентября. Для семей металлургов регулярно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия.

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