Школу в Красноуральске оштрафовали за нарушения пропускного режима

Посетителей школы пропускали без досмотра и документов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноуральске школу оштрафовали за грубые нарушения пропускного и внутриобъектного режимов, которые выявили в ходе проверки. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

- С 20 по 22 мая 2026 года при входе не использовался ручной металлоискатель для досмотра работников, обучающихся и посетителей, а также фиксировались факты прохода граждан без предъявления документов, удостоверяющих личность, и соответствующих пропусков, - пояснили в облсуде.

Директор школы признала свою вину в полном объеме и оказывала содействие.

Изначально учреждение хотели оштрафовать на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов». Однако, учитывая текущее материальное положение школы, эту сумму снизили до 50 тысяч.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.