В ХМАО купаться разрешили в пяти водоемах

Роспотребнадзор проверил все водоемы Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам комплексной проверки Роспотребнадзора официально разрешено купание в пяти водоёмах. В Сургуте в этом сезоне пляжи для купания не открыты. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Разрешение на использование для отдыха и купания получили следующие объекты:

Озеро Окунево в Советском районе — на территории лагеря «Окуневские зори».

Озёра Кедр и Долгое в Нижневартовском районе, расположенные на базах отдыха.

Городской пляж и акватория озера Нешинелор в Белоярском районе.

Пляж на озере Сырковый Сор в Нефтеюганском районе.

Решение о допуске к эксплуатации принято после тщательного мониторинга качества воды и прибрежного песка. Специалисты исследовали десятки проб, проверяя санитарно-химические и микробиологические показатели. При оценке учитывалось не только состояние самой воды, но и береговой зоны: наличие бактерий, вирусов и паразитов, а также качество песка. Несмотря на то что в ряде случаев были выявлены отклонения от гигиенических нормативов, эти пять зон соответствуют требованиям безопасности.

В ведомстве подчёркивают, что отдых у воды возможен только при наличии официального заключения. Пляжи должны быть оборудованы базовой инфраструктурой: кабинками для переодевания, туалетами, урнами, а также обеспечивать регулярную уборку и санитарную обработку территории.