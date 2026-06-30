В Свердловской области прекратятся дожди и потеплеет

Свердловчанам осталось потерпеть дожди несколько дней Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области уже в выходные прекратятся дожди и потеплеет. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Однако, по словам синоптиков, осадки придется потерпеть еще ближайшие несколько дней.

– Потерпеть дождливый циклон придется еще 2 дня, на востоке области осадки вероятны еще и 3 июля. В период 4-6 июля предполагается воздействие области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание погоды без осадков, повышение температуры, днем 22-27°, – сообщили в Уральском гидрометцентре.

1 июля в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Ветер северный со скоростью 3-8 километров в час. Температура ночью 10-15 градусов, днем до 25 градусов. В Екатеринбурге ночью без осадков, 13 градусов, днем кратковременный дождь и гроза, 23 градуса.

2 июля также облачно с прояснениями и дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 10-15 градусов, днем до 25 градусов. В Екатеринбурге ночью 14 градусов, без осадков, днем дождь и гроза, 21 градус.