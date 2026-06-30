В Нижнем Тагиле средняя зарплата осужденных превысила 62 тысячи рублей

Средняя зарплата осужденных исправцентра составила 62 331 рубль Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле осужденные к принудительным работам в исправительном центре при ИК-12 с начала 2026 года получили больше 120,6 миллиона рублей. Их средняя зарплата превысила 62 тысячи. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

- Такой высокий показатель свидетельствует о том, что осужденные заняты на квалифицированных производствах. Финансовая дисциплина строго выстроена: из заработка удерживаются обязательные проценты в доход государства и средства на погашение исков, - пояснили в ведомстве.

Всего в исправцентре трудятся 327 осужденных. С начала года из их заработка в доход государства было перечислено свыше 12,9 миллиона рублей. Также они погасили почти 6 миллионов рублей исковых обязательств.

Отмечается, что работа в исправцентре позволяет осужденным пройти обучение новым профессиям, переквалифицироваться или повысить разряд.