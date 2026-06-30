Пригород Нижнего Тагила уходит под воду из-за ливней

Из-за дождей реки на Урале выходят из берегов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область оказалась во власти дождей, которые идет весь июнь - этот месяц стал рекордным по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Из-за ливней в пригороде Нижнего Тагила вода в реках вышла из берегов и затопила участки, где расположены частные дома, а также дороги. Такая ситуация наблюдается в СНТ «Весна» в районе Горбуново, а также в районе станции Монзино. Там вода, по свидетельствам очевидцев, продолжает прибывать.

Затоплен участок дороги в районе села Николо-Павловское. Есть проблема со старой дамбой на реке Иса.