В Екатеринбурге десятые сутки ищут 46-летнего мужчину

Мужчина бесследно исчез 21 июня. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге уже десятые сутки ведутся поиски 46-летнего Дениса Чернобровкина. Мужчина пропал 21 июня 2026 года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Розыском пропавшего занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

- Помогите найти человека! Пропал Чернобровкин Денис Петрович, 46 лет, 1979 года рождения. Может находиться в вашем городе или в вашем районе, - передают поисковики.

Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение плотное. У мужчины русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи Денис Чернобровкин был одет в бежевую панаму, серую ветровку, коричневые штаны и темные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом инфоргам поисков Дарье: 8 (922) 142-33-71 или Юлии: 8 (912) 275-41-25. Также вы можете обратиться по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или по единому номеру 112.