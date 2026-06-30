Океанолог Мухаметов объяснил, как выжить при встрече с акулой

Человек не входит в рацион акул, так как для них предпочтительнее более жирная пища Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре, а значит, настала пора отпусков. Во время отдыха на берегу океана никто не застрахован от встречи с акулой. Океанолог и старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов рассказал «Абзацу», как правильно вести себя в этой ситуации.

Главное правило — не паниковать и избегать резких движений, иначе хищник может принять человека за добычу. Человек не входит в рацион акул, так как для них предпочтительнее более жирная пища — тюлени, морские котики и рыба.

По словам эксперта, если вы заметили плавник на поверхности, это не означает, что акула собирается вас немедленно атаковать. В этом случае необходимо спокойно удаляться, не делая резких движений. Опасность заключается в том, что хищник атакует из слепой зоны — с глубины, снизу и сбоку.

Если контакта избежать не удалось, Мухаметов советует бить акулу в наиболее уязвимые места — глаза и нос . При этом стоит учитывать, что даже касание кожи акулы, которая похожа на наждачную бумагу, может оставить серьезные ссадины.