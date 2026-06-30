После бури: как получить компенсацию за разрушенный дом

Фото: пресс-служба РЕСО-Гарантия

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» принимает заявления клиентов, имущество которых пострадало из-за ураганного ветра в регионе 22 июня.

Из-за непогоды повреждены десятки автомобилей и жилых домов, а некоторые строения разрушены полностью. Компания приняла 14 заявлений о повреждениях из Кушвы, 3 – из Асбеста. Кроме того, от урагана пострадал крупный агрокомплекс «Горноуральский» в Нижнем Тагиле. Уже на следующий день после получения уведомлений о страховых событиях филиал РЕСО-Гарантия в Екатеринбурге направил экспертов для осмотра поврежденного имущества и сбора документов. В первую очередь осмотрены объекты с серьезными разрушениями, чтобы пострадавшие могли оперативно приступить к восстановлению и защите уцелевшего имущества от дальнейшего воздействия погодных условий.

- Сильнее всего пострадала Кушва, там введен режим чрезвычайной ситуации. В Кушве у нас застраховано около 600 объектов недвижимости. Мы с пониманием относимся к ситуации и сделаем все необходимое для оперативного урегулирования страховых случаев. Как правило, во время таких ЧС жители начинают активнее задумываться о страховании жилья, и мы фиксируем рост обращений к страховым агентам за оформлением полисов. Нынешняя ситуация не стала исключением, – пояснил вице-президент, директор филиала РЕСО-Гарантия в Екатеринбурге Иван Косьмин.

Фото: пресс-служба РЕСО-Гарантия

Заявить о страховом событии можно

по телефону:

8 800 234 18 02 – единая горячая линия, круглосуточно, звонок по России бесплатный (в голосовом меню выберите раздел «Страховой случай»)

+7 343 288-48-58 – телефон филиала РЕСО-Гарантия в Екатеринбурге

+7 343 217-90-07 – телефон отдела урегулирования убытков в Екатеринбурге

+7 903 083-27-33 – телефон отдела урегулирования убытков в Нижнем Тагиле

+7 950 558-09-12 – телефон агентства в Кушве

в офисах компании по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 39, 1 этаж — отдел урегулирования убытков филиала

г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 35/2

При обращении в офис компании при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Специалисты помогут оформить заявление и подробно расскажут о дальнейших действиях.

СИ №1209 Добровольное имущественное страхование от 22.02.2022г. Реклама САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» ИНН 7710045520 Erid: 2W5zFK5nQUZ