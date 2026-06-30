Искусственный интеллект в образовании: работодателю придётся находить баланс между людьми и нейросетями

Фото: Анна Колесникова

С развитием искусственного интеллекта рынок труда столкнулся с парадоксом: нейросети всё чаще замещают молодых специалистов, но без них не вырастут профессионалы высокого уровня. Об этом первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал на форуме «Технологии ИИ в высшем образовании», который проходит на площадке Тюменского государственного университета с участием представителей ведущих университетов страны и крупнейших российских ИТ-компаний. Среди экспертов форума — министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор УрФУ Илья Обабков, ректор ТюмГУ Иван Романчук, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, директор «Яндекс. Образования» ИТМО Дарья Козлова.

Александр Ведяхин отметил, что в условиях стремительной эволюции технологий ключевой вопрос сегодня — как выстроить взаимодействие человека и ИИ в образовании и на производстве. Работодатели всё чаще вынуждены выбирать между специалистами и нейросетями, ища оптимальный баланс в командах. Но главный вызов, по словам Александра Ведяхина, в том, что ИИ замещает в первую очередь выпускников и младших специалистов.

Фото: Анна Колесникова

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Для более простых задач работодателям сейчас экономически выгодно использовать искусственный интеллект, но, если мы перестанем брать студентов, у нас никогда не появятся специалисты высокого уровня. Поэтому в Сбере мы решили: обязательно будем набирать молодёжь. Очень важно в дискуссии об использовании ИИ в образовании услышать работодателя, чтобы вузы поняли: нам нужны люди, которые выходят с хорошим знанием ИИ и понимают, как применять его в прикладных задачах. Что касается самого образования, то здесь ИИ — в первую очередь помощник для студента, исследователя, преподавателя. Он помогает резко ускориться и заниматься больше наукой, размышлениями и открытиями, чем той рутиной, которая сопровождает научную деятельность».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем выступлении подчеркнул, что искусственный интеллект важно применять в университетах не через запреты и ограничения, а через высокие стандарты академической культуры и правильно выстроенный учебный процесс. По его словам, задача заключается в грамотной интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс. В качестве ответа на эту задачу Минобрнауки предлагает включить в новую модель высшего образования два обязательных модуля по искусственному интеллекту. Первый — базовый, который должны изучать все студенты независимо от направления подготовки. Второй — профессиональный, посвященный применению технологий ИИ в конкретной специальности — инженерии, медицине, юриспруденции, экономике, истории и других областях.

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