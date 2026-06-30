Юбилейный кинофестиваль «Дух огня 2027» пройдет в Югре с 10 по 14 марта

Кинофестиваль проведут в марте 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный XXV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийский с 10 по 14 марта 2027 года. Об этом сообщает «Ямал 1».

Прием заявок от потенциальных участников начинается с 1 октября 2026 года. На фестивале подведут итоги 25-летней работы мероприятия, а также определят перспективы для будущей работы.

Работы будут принимать по пяти номинациям: «Дебют — короткий метр», «Российские дебюты», международный конкурс, детское и юношеское кино «Твое кино», секция индустриального кино «Фильм-в-работе». К участию берут работы, завершенные в этом году.

Организовал кинофестиваль в начале нового тысячелетия режиссер Сергей Соловьев.