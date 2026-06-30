Решение по ипотеке не приведет к росту продаж новостроек в Екатеринбурге

Продление программы по семейной ипотеке на прежних условиях не приведет к росту продаж новых квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая отсрочка по изменению условий получения семейной ипотеки с государственной поддержкой в Екатеринбурге не приведет к росту продаж квартир в новостройках. Об этом ЕАН рассказала руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

- Последний год рынок жил на новостях о том, что семейную ипотеку будут трансформировать. Мы получили всплеск в конце 2025 года, который частично перешел на январь. Далее последовал спад. Пока цифр по июню нет, но, вероятно, рост вряд ли будет существенным, - рассказывает Михаил Хорьков.

По мнению эксперта, все, кто собирался воспользоваться льготной ипотекой, уже сделали это. Нового всплеска на жилье в новостройках не ожидается.

Отметим, что Минфин РФ перенес сроки изменения условий кредитования по семейной ипотеке на 1 октября, они должны были измениться с 1 июля.