Пищеблок екатеринбургской гимназии выплатит отравившимся ученицам компенсацию

Пищеблок выплатит по 50 и 40 тысяч рублей отравившимся ученицам. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пищеблок гимназии №116 Екатеринбурга «Аппетит» выплатит компенсацию отравившимся ученицам. Напомним, что инцидент произошел 16 апреля 2026 года. Двум ученицам гимназии стало плохо после обеда, их госпитализировали и диагностировали инфекционное заболевание бактериальной этиологии.

Роспотребнадзор организовал проверку пищеблока, в ходе которой выявил множество нарушений. 19 апреля юрлицу вынесли предписание об их исправлении, по решению суда учреждение закрыли на 30 суток.

– В период с 17 по 22 апреля 2026 года в «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» в поступило 27 экстренных извещений об отравлении учащихся гимназии. По результатам лабораторных исследований, кишечная инфекция была обнаружена у 26 заболевших, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верх-Исетский районный суд удовлетворил исковые требования и взыскал с «Аппетита» 50 и 40 тысяч рублей моральной компенсации в пользу пострадавших учениц. В производстве суда находится еще 13 аналогичных исковых заявлений.