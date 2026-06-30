Житель Кемерово, убивший 12-летнюю девочку, провел в колонии 20 лет

Обвиняемый находится под стражей. Фото: Следком Кузбасса

В Кемерове продолжается расследование гибели 12-летней девочки. Следствие считает, что к ее убийству причастен 54-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление» (пункты «в» и «к» второй части статьи 105 УК РФ) и по статье «Изнасилование» (пункт «а» пятой части статьи 131 УК РФ).

– Обвиняемый, находясь в районе кладбища, расположенного в Кировском районе города Кемерово, изнасиловал 12-летнюю девочку. После чего с целью сокрытия совершенного преступления убил ее, – сообщает Следком Кузбасса.

Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на собственный источник, обвиняемый в жутком преступлении провел в местах лишения свободы последние 20 лет. Освободился из колонии он около месяца назад (не по УДО).

Судим обвиняемый был за: убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.