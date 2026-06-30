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НовостиОбщество30 июня 2026 8:12

Россельхознадзор не позволил зараженной древесине из Ивделя уехать в Казахстан

В партии древесины из Ивделя, подготовленной к отправке в Казахстан, нашли вредителя
Никита ПРИХОДЬКО
В лесоматериалах обнаружили вредителя

В лесоматериалах обнаружили вредителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 июня 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при оформлении фитосанитарного сертификата выявили вредителя в древесине, подготовленной предприятием из Ивделя для отправки в Казахстан.

- Выявлено несоответствие требованиям страны-импортера. В лесоматериалах круглых хвойных пород в количестве 60 кубометров обнаружен карантинный вредитель леса: малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus (имаго в живом виде), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно ФЗ «О карантине растений», хранение и перевозка зараженной продукции запрещаются. В связи с этим Россельхознадзор не позволил древесине уехать в Казахстан. Предприятию объявили предупреждение и предоставили выбор – обеззаразить лесоматериалы или уничтожить их.