Россельхознадзор не позволил зараженной древесине из Ивделя уехать в Казахстан

В лесоматериалах обнаружили вредителя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 июня 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора при оформлении фитосанитарного сертификата выявили вредителя в древесине, подготовленной предприятием из Ивделя для отправки в Казахстан.

- Выявлено несоответствие требованиям страны-импортера. В лесоматериалах круглых хвойных пород в количестве 60 кубометров обнаружен карантинный вредитель леса: малый черный еловый усач Monochamus sutor Linnaeus (имаго в живом виде), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно ФЗ «О карантине растений», хранение и перевозка зараженной продукции запрещаются. В связи с этим Россельхознадзор не позволил древесине уехать в Казахстан. Предприятию объявили предупреждение и предоставили выбор – обеззаразить лесоматериалы или уничтожить их.