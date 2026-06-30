В Екатеринбурге девять бывших мигрантов получили повестки в военкомат

Рейд направлен на выявление мигрантов, не вставших на воинский учет. Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

В Екатеринбурге прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Проверку провели Офицеры 58 военного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции и районного военного комиссариата.

Помимо выявления уклонистов, мигрантов проверяли на соблюдение миграционного законодательства.

– В результате рейда 9 гражданам из числа бывших мигрантов вручены повестки для постановки на воинский учет, – сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

Напомним, что в середине июня аналогичный рейд провели в Пионерском районе Екатеринбурга. Офицеры проверили торговые точки с овощами и фруктами. По итогу проверки семь человек получили повестки для явки в военные комиссариаты.