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НовостиОбщество30 июня 2026 7:56

В Екатеринбурге девять бывших мигрантов получили повестки в военкомат

В Екатеринбурге провели очередной рейд по выявлению уклонистов
Екатерина ГАПОН
Рейд направлен на выявление мигрантов, не вставших на воинский учет. Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

Рейд направлен на выявление мигрантов, не вставших на воинский учет. Фото: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

В Екатеринбурге прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, не вставших на воинский учет. Проверку провели Офицеры 58 военного следственного отдела совместно с сотрудниками полиции и районного военного комиссариата.

Помимо выявления уклонистов, мигрантов проверяли на соблюдение миграционного законодательства.

– В результате рейда 9 гражданам из числа бывших мигрантов вручены повестки для постановки на воинский учет, – сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

Напомним, что в середине июня аналогичный рейд провели в Пионерском районе Екатеринбурга. Офицеры проверили торговые точки с овощами и фруктами. По итогу проверки семь человек получили повестки для явки в военные комиссариаты.