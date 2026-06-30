Суд обязал мэрию Екатеринбурга заплатить 4,7 млн за выкуп квартиры в аварийке

Мэрия хотела выкупить квартиру за 3,4 миллиона, но суд поднял сумму до 4,7 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд обязал администрацию Екатеринбурга заплатить 4,7 миллиона рублей за выкуп квартиры в аварийном доме. Так как здание подлежит сносу, мэрия предложила владельцу квартиры Сергею 3,4 миллиона рублей выкупа, однако собственник посчитал эту сумму слишком маленькой.

Администрация подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием изъять квартиру путем выкупа, прекратить право собственности Сергея на квартиру, снять его с регистрационного учета и выселить. Суд удовлетворил иск, однако определил другую сумму выкупа – 4,7 миллиона рублей.

– Такое решение не устроило истца. Администрация подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, указав, что суд необоснованно включил в выкупную стоимость жилья компенсацию за непроведенный капитальный ремонт общего имущества дома, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отметила, что компенсация за непроизведенный капремонт является одной из составляющих убытков собственника при изъятии жилья. Решение оставили без изменений.