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НовостиОбщество30 июня 2026 7:24

Дожди будут идти на Среднем Урале еще два дня

Дожди вернутся в Екатеринбург в четверг
Лев ИСТОМИН
Екатеринбург оказался во власти дождей

Екатеринбург оказался во власти дождей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне Екатеринбург побил рекорд по осадкам за всю историю метеонаблюдений - в уральской столице выпало 196 миллиметров осадков, что составило 271% от месячной нормы. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

За прошедшие сутки дожди шли во всех районах Свердловской области, после чего на сутки прекратились, но продолжатся в среду и четверг, 1 и 2 июля, а на востоке региона возможны и в пятницу.

В выходные в регион придет потепление: воздух прогреется до отметок от +22 до +27 градусов, местами пройдут небольшие дожди.