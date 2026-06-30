Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиУмные вещи30 июня 2026 7:07

В Екатеринбурге начали работать цифровые окна МФЦ

Госуслуги теперь можно получать быстрее
Лев ИСТОМИН
Новый офис МФЦ открылся в Екатеринбурге

Новый офис МФЦ открылся в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на улице 8 Марта заработал экспресс-офис МФЦ с цифровыми окнами нового формата. Офис находится рядом с полноформатным многофункциональным центром. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В цифровом офисе уральцы могут сдать документы, а также воспользоваться компьютером и проконсультироваться у специалиста.

Экспресс-офис открыли из-за высокой востребованности быстрых консультаций, оперативного получения справок и выписок, а также документов, которые доступны на Госуслугах.

В цифровых окнах сочетается формат приема документов и сопровождения клиентов при использовании цифровых сервисов.