В Екатеринбурге начали работать цифровые окна МФЦ

Новый офис МФЦ открылся в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на улице 8 Марта заработал экспресс-офис МФЦ с цифровыми окнами нового формата. Офис находится рядом с полноформатным многофункциональным центром. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В цифровом офисе уральцы могут сдать документы, а также воспользоваться компьютером и проконсультироваться у специалиста.

Экспресс-офис открыли из-за высокой востребованности быстрых консультаций, оперативного получения справок и выписок, а также документов, которые доступны на Госуслугах.

В цифровых окнах сочетается формат приема документов и сопровождения клиентов при использовании цифровых сервисов.