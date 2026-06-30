В Екатеринбурге всегда ограничивали скорость трамваев на мостах и узких проездах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге появился фейк о замедлении трамваев на некоторых участках. По данным одного из telegram-каналов, с 1 июля на улице Радищева и мосту на улице Челюскницев нельзя будет разгоняться больше 20 километров в час, а на Малышева и участку Татищева – до 10 километров в час.

Однако как сообщил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, на специальных частях контактной сети и до этого были ограничения по скорости.

– Редакция увидела документ, который традиционно регламентирует скорость трамваев на мостах, в зоне пересечения троллейбусными линиями и в прочих узких проездах. Этот документ подписывается раз в полгода, – отметил telegram-канал.

Исходя из документа, подписанного главным ревизором ЕМУП «Гортранс» Алексеем Погореловым, скорость ограничена на путепроводах – от 10 до 20 километров в час, на мостах на улицах Куйбышева и Челюскинцев – до 20 километров в час, а также на ряде других улиц. Например, при движении на кольцевой съезд на ВИЗе скорость движения трамваев ограничена до 5 километров в час.