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НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:36

В Свердловской области в реке Ивдель утонула женщина, у нее остались трое детей

В Ивделе утонула многодетная мать
Екатерина ГАПОН
Трагедия произошла на реке Ивдель 29 июня

Трагедия произошла на реке Ивдель 29 июня

Фото: Екатерина ГАПОН.

В Свердловской области 29 июня в реке Ивдель утонула женщина. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

– На акватории реки Ивдель в Ивдельском муниципальном образовании утонула женщина. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – сообщили в ведомстве.

По данным источника «КП-Екатеринбург», погибшую зовут Валентина. У нее остались трое несовершеннолетних детей. Причиной трагедии могло стать алкогольное опьянение и повышение уровня воды в реке после продолжительных дождей.

Напомним, что всего с начала лета в Свердловской области на водоемах произошло 10 инцидентов, утонули девять человек, двое из них – дети. Спасти удалось лишь одного человека. За аналогичный период 2025 года в регионе произошло 11 несчастных случаев, пятерых удалось спасти.