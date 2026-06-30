В Каменске-Уральском осудили торговца немаркированным табаком

Мужчину приговорили к 2 годам колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском суд вынес приговор торговцу немаркированным табаком. В период с января 2023 года по апрель 2025-го Марат Камалов купил данную продукцию у неизвестных, уголовные дела в отношении которых расследуются отдельно.

- Осужденный у неустановленных лиц приобрел немаркированные табачные изделия, упакованные в пачки, общим количеством более 16,9 тысячи единиц, общей стоимостью свыше 2,2 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Получив товар, мужчина хранил и продавал его в торговых точках на территории города. Однако вскоре нарушение удалось выявить. Всю продукцию у осужденного изъяли.

Суд признал Марата Камалова виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной табачной продукции, в особо крупном размере» и приговорил его к 2 годам колонии общего режима.

Кроме того, осужденного оштрафовали на 400 тысяч рублей, а его автомобиль конфисковали в доход государства.