С начала года стригущим лишаем заболели 500 свердловчан

Число заболеваний стригущим лишаем традиционно увеличивается во время летних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала 2026 года зарегистрировано почти 500 случаев заражения стригущим лишаем. Показатель заболеваемости за 5 месяцев составил 12,2 случая на 100 тысяч человек, что ниже данных за аналогичный период 2025 года.

– Ежегодно в регионе регистрируется около 1,7 тысячи случаев микроспории. Подъём заболеваемости начинается в июне, нарастает в августе-сентябре и достигает пика в октябре-ноябре, а затем уходит на спад, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Колебания связаны со вспышками инфекций у кошек и собак в теплое время года, а также с увеличением контакта детей с животными во время каникул.

Кислая pH-среда кожи и большое количество жирных кислот у подростков старше 14-15 лет губительны для грибков и являются естественной защитой от них. А вот малыши остаются уязвимы перед такими инфекциями.

Профилактика лишая проста: нужно объяснить ребенку, что не нужно играть с бездомными кошками и собаками, а приходя домой необходимо сразу вымыть руки.