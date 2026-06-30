В Туринске экс-директор предприятия ЖКХ похитил больше 3,5 млн рублей

Осужденный похитил больше 3,5 миллиона рублей под предлогом оплаты услуг по договорам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туринске суд вынес приговор бывшему директору предприятия ЖКХ за мошенничество под видом оплаты услуг по договорам. В период с января 2019 года по декабрь 2023-го он похитил больше 3,5 миллиона рублей. Все началось, когда предприятие получило полигон по складированию мусора.

- Предприятие, на основании заключенных договоров, выплатило ИП свыше 3,7 миллиона рублей за оказание транспортных услуг по размещению отходов на полигоне. Вместе с тем исполнение обязательств по договорам фактически не осуществлялось, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В результате предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона рублей. Экс-директора признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере».

Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в госорганах на 3 года. Кроме того, с него взыскали штраф в размере 250 тысяч рублей.