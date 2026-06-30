На Среднем Урале уничтожили 540 зараженных хризантем из Китая

В партии хризантем из Китая нашли вредителя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 29 июня 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз почти 88 тысяч цветов. Вся партия поступила в регион автотранспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата.

- Инспектором совместно со специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведены досмотр привезенной партии срезов цветов и транспортного средства, а также отбор образцов и проведение лабораторной экспертизы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Однако по итогам проверки в 540 хризантемах нашли вредителя – западный цветочный трипс. Отмечается, что зараженные цветы были выращены в Китае. Чтобы предотвратить распространение карантинного объекта, было принято решение уничтожить хризантемы.