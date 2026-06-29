В Заречном и Новоуральске построят молодежные центры за 103 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Свердловская область получит более 103 миллионов рублей из федерального бюджета на создание современных молодежных пространств в рамках программы «Регион для молодых». Новые центры появятся в Заречном и Новоуральске. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
- На Среднем Урале много талантливой молодежи, которая объединяется и реализует проекты в разных направлениях. Как показывает практика, такие точки притяжения для ребят очень важны. Благодаря поддержке федерального центра современные молодежные площадки появятся в разных муниципалитетах региона, - отметил Денис Паслер.
Кроме того, регион продолжит обновление уже существующих молодежных площадок. Так, в рамках программы «Регион добрых дел» запланирован ремонт помещений для Добро.Центров. Обновленные пространства получат сразу четыре муниципалитета: Тугулым, Екатеринбург, Ревда и Первоуральск.
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