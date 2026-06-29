В Екатеринбург приедет чемпион мира по паделу Алекс Чосас

Спортсмен примет участие в третьем этапе международной лиги RCC Padel. Фото: предоставлено организаторами

В Екатеринбург съедутся звезды мировые звезды падела и топовые игроки Российского падел-тура. Они примут участие в третьем этапе международной лиги RCC Padel. Турнир пройдет с 9 по 11 июля на Падел-арене РМК.

В соревнованиях выступят игроки из Аргентины, Франции, Мексики, Испании и Парагвая. Среди приглашенных звезд падела действующий чемпион мира по паделу в составе сборной Аргентины, 27-я ракетка рейтинга FIP Алекс Чосас. Спортсмен впервые посетит уральскую столицу. Призовой фонд третьего этапа составит около 8,5 миллиона рублей.

10 июля состоится официальная церемония открытия турнира, на которой выступят Niletto, Artik & Asti, Джиган. В дни проведения турнира на площадке будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки. Подробнее о турнире и условиях посещения соревнований можно прочитать на официальном сайте.

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