Гаджи Автомат прилетел в Екатеринбург на бой с Иваной Штырковым

Гаджи Автомат — уроженец Дагестана, один из самых ярких бойцов кулачных лиг России. Фото: RCC

Звезда российской кулачки и кикбоксинга Гаджи Автомат прибыл в Екатеринбург на поединок против тяжеловеса Ивана Штыркова. Их бой по кикбоксингу в маленьких перчатках пройдет 4 июля в рамках стадионного турнира RCC 25 на УГМК-Арене, сообщили в пресс-службе организации.

По прилету в Кольцово он дал небольшое интервью, где рассказал о мотивации на бой.

- 500 тысяч рублей по контракту у него и у меня дают за досрочную победу. Мотивация, конечно, есть, но я считаю, что за Ваню надо давать 50 миллионов, - пошутил боец.

Гаджи Автомат — уроженец Дагестана, один из самых ярких бойцов кулачных лиг России. Он известен агрессивным стилем, мощным ударом и умением заводить публику. За плечами Автомата — множество побед в Hardcore Fighting и других проектах, а также титулы по кикбоксингу.

Его соперником станет Иван Штырков, один из самых узнаваемых тяжеловесов России. Штырков известен в первую очередь по выступлениям в ММА. Однако он также имеет опыт поединков в кикбоксинге. Например, в феврале прошлого года Уральский Халк вышел на бой против Алексея Кудина, но проиграл судейским решением.