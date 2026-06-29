На СвЖД дан старт трудовому семестру студенческих отрядов железнодорожного транспорта

Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня в управлении СвЖД в Екатеринбурге дан старт трудовому семестру студенческих отрядов железнодорожного транспорта в Свердловской области. Этим летом на предприятиях магистрали будут работать более 1000 участников студенческих отрядов высших и средних учебных заведений.

На торжественном открытии трудового семестра молодежь напутствовал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев:

«Студенческие отряды – это гораздо больше, чем просто летняя работа. Это наша живая, нерушимая традиция, которая прочно связывает поколения железнодорожников. Это кузница кадров, где закаляется характер, где вы по-настоящему погружаетесь в организацию транспортных процессов и где начинается профессиональная жизнь».

Большая часть студентов – более 700 представителей молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» – будут работать проводниками в поездах, курсирующих из Екатеринбурга и Тюмени в направлении городов черноморского побережья и курортов Северного Кавказа.

Остальные студенты будут задействованы на строительстве и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, в путевом и вагонном комплексе, в хозяйстве автоматики и телемеханики. Дежурными по залу на железнодорожных вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Нижний Тагил, Камышлов и Серов будут работать 40 студентов. Кроме того, сервисные студотряды будут трудиться в системе отраслевого здравоохранения.

Холдинг «РЖД» активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями и привлекает студентов для работы летом в подразделениях компании. В этом году на всей сети железных дорог страны будут работать более 15 тыс. участников студотрядов.